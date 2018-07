Vaticano, il giro di nomine in Apsa, Cei e Finanza

Meno diplomatiche sulle questioni finanziarie, le parole pronunciate dal Papa nel maggio scorso nel corso dell’assemblea generale della Cei svoltasi in Vaticano. Di fronte ai vescovi italiani, infatti, Bergoglio rese nota una sua specifica preoccupazione, relativa al «denaro e alla trasparenza». In realtà, disse, «chi crede non può parlare di povertà e vivere come un faraone. A volte si vedono queste cose… È una contro-testimonianza parlare di povertà e condurre una vita di lusso; ed è molto scandaloso trattare il denaro senza trasparenza o gestire i beni della Chiesa come fossero beni personali». «Voi conoscete», aggiunse il Pontefice, «gli scandali finanziari che ci sono stati in alcune diocesi. Per favore, a me fa molto male sentire che un ecclesiastico si è fatto manipolare mettendosi in situazioni che superano le sue capacità o, peggio ancora, gestendo in maniera disonesta ‘gli spiccioli della vedova’. Noi abbiamo il dovere di gestire con esemplarità, attraverso regole chiare e comuni, ciò per cui un giorno daremo conto al padrone della vigna».

IL NODO IOR E FINANZE. Un passaggio questo, che per la sua importanza, non è stato valutato forse fino in fondo dall’opinione pubblica. Di certo Francesco manifestava un allarme serio per situazioni di cui doveva avere forte consapevolezza. A ciò si aggiunga – sul fronte interno, cioè quello vaticano - che l’Apsa non è proprio un modello di gestione. Discorso diverso per lo Ior dove Francesco, nell’intervista alla Reuters, rilevava come non vi fossero più problemi seri. Anche se «ci sono state delle lotte», ha sottolineato, «ho dovuto prendere delle forti decisioni, ma adesso è tutto chiaro, gli investimenti sono chiari». Tuttavia, anche per l’Istituto potrebbe esserci qualche nomina in arrivo: «Forse», ha detto infatti il Pontefice, «adesso che finisce il quinquennio, vedremo se nominare altri consulenti, se cambiare, scadono i mandati dei cardinali e del board». Ricambi in atto dunque ad ampio raggio, nei vari gangli finanziari d’Oltretevere; resta da dire però che la segreteria per l’Economia, il dicastero incaricato di gestire la programmazione finanziaria di tutto il Vaticano, è senza prefetto da un anno ormai, ovvero da quando il cardinale George Pell è tornato in Australia per sottoporsi a un processo nel quale deve rispondere dell’accusa di abusi sessuali su minori.

I DUBBI DI FRANCESCO SULL'APSA. D’altro canto, non può essere dimenticato che proprio all’Apsa sono scoppiati alcuni degli scandali finanziari vaticani più gravi di questi anni. Fra l’altro, in merito al dicastero finanziario Francesco ha osservato: «Un problema che mi preoccupa è che manca chiarezza negli immobili. Ce ne sono tanti pervenuti per donazione, o acquisto. Si deve andare avanti con chiarezza». E indubbiamente l’origine delle donazioni rappresenta un rischio sotto il profilo etico e politico per il Vaticano che non può comportarsi come una società finanziaria qualsiasi. Di fatto dietro determinate donazioni si possono nascondere problemi relativi all’identità di chi la effettua, al loro significato reale, al tipo di bene scelto e così via. Lo stesso vale per investimenti, acquisti di immobili, che possono essere stati realizzati negli anni senza troppi scrupoli etici. Anche l’Aif, l’Autorità d’informazione finanziaria - organo di vigilanza vaticana – si è interessata al problema in termini generali. La quesitone insomma è stata posta da qualche tempo Oltretevere e ora il Papa l’ha voluta rendere pubblica.