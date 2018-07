Pontida 2018, Salvini al raduno della Lega: live

Il palco è dominato dal colore blu e due slogan principali: «Il buonsenso al governo» e «Prima gli italiani». Come ormai da alcuni anni, i leghisti arrivano da tutta Italia. I più giovani hanno passato la notte accanto al 'sacro prato', in tenda o camper. Un mix di colori colpisce l'osservatore: molte magliette blu salviniane soprattutto fra i militanti più vicini a Salvini e del Centro-Sud Italia; molte magliette verdi, quelle tradizionali, indossate dai militanti del Nord e dai sostenitori di più lunga data. Secondo gli organizzatori, almeno 200 pullman organizzati sono in arrivo a Pontida.

«LE EUROPEE SARANNO UN VOTO TRA POPOLO CONTRO ÉLITE». «Le Europee dell'anno prossimo saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro», ha detto Salvini parlando coi giornalisti, ribadendo il progetto di una «alleanza internazionale dei populisti che per me è un complimento».