Brexit, lavoro in picchiata: i segnali della catastrofe economica

Man mano che ci si avvicina alle ore 23 del 29 marzo 2019, cioè il momento in cui il Regno Unito deve uscire definitivamente dall’Unione europea, gli effetti della storica decisione del referendum del 2016 si fanno sentire sempre di più sull’economia britannica. I dati sono particolarmente drammatici per i posti di lavoro. Una recente indagine diffusa dall’Observer ha valutato che almeno un quinto delle aziende del settore manifatturiero ha intenzione di licenziare dipendenti nei prossimi mesi.

INSOSTENIBILE AUMENTO DEI PREZZI. Il settore della manifattura sarà tra i più colpiti: l’11% delle imprese ha già registrato una riduzione degli ordinativi o un taglio dei contratti dopo il referendum. Sono dati frutto di un’indagine del Cips (Chartered Institute of Procurement and Supply) che ha anche riferito come più di due terzi degli imprenditori abbiano comunicato la necessità di alzare i prezzi. «È ormai chiaro come la manifattura non sia più in grado di reggere il costo della Brexit, e il peso dei prezzi più alti stia ricadendo sui consumatori, sui fornitori, sui clienti e stia modificando l’intera filiera distributiva», ha spiegato John Glen, economista del Cips.

STERLINA CALATA DI OLTRE IL 10%. Il database Brexit Job Losses, aggiornato da Andy Hickmott dell’associazione anti-Brexit “Manchester for Europe”, sta annotando da quasi due anni tutti i posti di lavoro persi per cause legate alla decisione di tagliare i ponti con l’Ue: siano esse il deprezzamento della sterlina (calata di più del 10% dal giugno 2016), la riduzione degli investimenti, la chiusura di sedi britanniche di multinazionali o la frenata dell’economia inglese.