Contratti a tempo determinato: come difenderli meglio

Da questo punto di vista, secondo Loy un aumento dello 0,5% dei contributi per i rinnovi dopo un anno non è sufficiente: «Servono percentuali più significative per impattare realmente sul comportamento delle aziende. Ricordiamo che già oggi il tempo determinato costa un poco di più, 1,4% di Irap. Ma non è sufficiente. La somministrazione, ad esempio, costa un 4% in più e contribuisce a frenare un po' la convenienza di questo strumento. Io penso a un valore del genere, con un aggravio di costi che non vada solo allo Stato, ma che in parte ritorni al lavoratore». Allo stesso tempo, secondo Loy, andrebbe ridotto il cuneo fiscale per i tempi indeterminati.

IL PROBLEMA DEI CONTRATTI BREVI. Di opinione un po' diversa è Francesco Seghezzi, secondo cui il primo errore del testo è concentrarsi sui contratti lunghi – oltre un anno - «che sono quelli dove meno si verificano i comportamenti opportunistici da parte delle aziende». Nel primo trimestre del 2018, il 77% dei contratti a tempo determinato stipulati erano inferiori ai 12 mesi. Il problema, però, secondo Seghezzi è più ampio: «Siamo davanti a una trasformazione del mondo del lavoro complessa, ha senso concepire i tempi determinati solo come un ponte verso il tempo indeterminato che vogliamo continuare a spingere con incentivi economici?».

SILENZIO SUL FRONTE DELLA FORMAZIONE. Seghezzi è da tempo sostenitore della necessità di nuovi modelli organizzativi del lavoro che accompagnino il cittadino verso il transito da un impiego all'altro, aiutandolo ad adeguare le sue competenze a un quadro che cambia, convinto come è che non è più concepibile pensare di trascorrere tutta la propria carriera lavorativa all'interno della stessa azienda. «Come già successo in passato, discutiamo subito degli aspetti normativi e contrattuali senza discutere di come sta cambiando il mondo del lavoro e senza affrontare il tema della formazione continua dei lavoratori». Ad ogni modo, aggiunge Seghezzi, «è chiaro che un aumento del costo dello 0,5% è una misura del tutto simbolica, che non cambierà niente».