Decreto dignità, cosa prevede il testo definitivo

Per quanto riguarda in particolare i contratti a tempo determinato, le principali modifiche dovrebbero riguardare: il ritorno del rinnovo con causale, l'aumento dei costi per le aziende che vi fanno ricorso (0,5% in più rispetto all'1,4% già a carico del datore di lavoro), la riduzione del numero di proroghe possibili da cinque a quattro nell'arco complessivo di 36 mesi. Secondo uno studio di Datagiovani per Il Sole 24 Ore, tali modifiche andrebbero a impattare da subito sui contratti in scadenza entro la fine di agosto, che sono 892 mila, per poi arrivare a quota 1,6 milioni entro la fine del 2018. In Italia, secondo Eurostat, la maggior parte dei contratti a termine ha una durata inferiore a 12 mesi. Il 3% dura meno di un mese, il 20% tra uno e tre mesi, il 26% tra quattro e sei mesi e il 29% tra sette e 12 mesi (leggi anche: Contratti a tempo determinato, come difenderli meglio).

3. Lo staff leasing non viene cancellato

Nell'ultima bozza del decreto, tuttavia, è saltata la misura che impediva lo staff leasing, ovvero i contratti di somministrazione lavoro. Si prevede comunque che, nel caso di somministrazione a tempo determinato, valgano le stesse regole degli altri contratti con scadenza. Quindi, per tutti i tempi determinati, non si potranno avere più di quattro proroghe entro un limite massimo di 36 mesi.

4. Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse

Con il decreto dignità arriva anche una stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse per contrastare la ludopatia, fatti salvi però i contratti in essere e le lotterie a estrazione in differita come la Lotteria Italia. Confermate le sanzioni, che in futuro saranno del 5% in rapporto al fatturato delle aziende che infrangono la legge, ma con una soglia minima di 50 mila euro.

5. Multe per chi prende i contributi e poi delocalizza

L'ultima bozza del decreto dignità contiene inoltre una norma per scoraggiare le delocalizzazioni. Previste multe da due a quattro volte i finanziamenti pubblici ricevuti per le imprese che delocalizzano «entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata». Una precedente versione del decreto indicava un arco temporale di 10 anni. La stretta vale sia per chi lascia l'Italia per un Paese extraeuropeo, sia per chi trasferisce l'attività, anche in parte, in un Paese dell'Unione europea. I contributi ricevuti, inoltre, dovranno essere restituiti con un interesse maggiorato fino a 5 punti percentuali.

6. Dieci motovedette da donare alla Libia

Oltre al decreto dignità, i tecnici dei vari ministeri stanno esaminando anche un provvedimento che dispone la donazione alla Libia di 10 motovedette della Guardia Costiera e di due unità navali della Guardia di Finanza. Per la manutenzione dei mezzi e la formazione del personale della Marina e della Guardia Costiera libica vengono stanizati 1,4 milioni di euro in due anni. Infine, si stanno valutando ulteriori misure «in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» dei Beni culturali, delle Politiche agricole e dell'Ambiente.