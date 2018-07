Invece che zittire Fico il governo lo prenda come esempio

Un mix di tutto ciò che non ha giovato alla nostra credibilità. Un mix che il governo farebbe bene a metabolizzare per il meglio. Per rimediare e in fretta. Il prossimo incontro dei ministri dell’Interno a Innsbruck offre una buona occasione per cominciare a farlo. Con determinazione, selezionando con sagacia i nostri alleati (non certo Visegrad) ma senza troppo rumore e senza invettive da campagna elettorale domestica.

In questo contesto ci aiuterebbe molto la definizione di una politica di gestione delle centinaia di migliaia di migranti che stanno in Italia e che faremo molta, molta fatica a rimandare a casa in tempi politicamente e socialmente utili. Immaginando, ad esempio, soluzioni formative e di lavoro mirate a togliere dalla strada i tanti, troppi giovani lasciati in una condizione di rischiosa inattività e suscettibili di offrire utili strumenti di convivenza. L’esempio tedesco potrebbe aiutare.

UNA CRIMINALIZZAZIONE ASSURDA. Ci aiuterebbe molto anche il superamento dell’assurda criminalizzazione delle Ong iniziata con l’infamante accusa formulata nel 2017 di essere dei “taxi del mare” (rivelatasi inconsistente) e proseguita poi dal governo con la sbandiera decisione di tenerle fuori dai porti italiani. E non è vero che questa linea di condotta sia coerente con quanto deciso al vertice che in realtà ha affermato che «tutte le navi operanti nel Mediterraneo devono rispettare le leggi applicabili e non interferire con le operazioni della Guardia costiera libica», offrendoci in tal modo la possibilità di trasformare quest’indicazione in una mela avvelenata. Ha ragione il presidente della Camera e penso che neppure coloro che hanno cercato di togliergli voce siano persuasi che abbia parlato a titolo personale.