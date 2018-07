Lega delle Leghe, la mappa dei possibili alleati di Salvini in Europa

Steve Bannon, l'ex ideologo di Donald Trump, durante le elezioni del 4 marzo era Roma, convinto che l'Italia potesse essere il laboratorio per i sovranismi di tutta Europa. E apparentemente non aveva torto. Il 1 luglio, a Pontida, il ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ha lanciato una «Lega delle Leghe in Europa» che unisca i movimenti che «vogliono difendere le loro frontiere».

«UN REFERENDUM CONTRO LE ÉLITE» Le elezioni europee del 2019, ha detto, saranno «un referendum contro le élite, il mondo della finanza e quello del precariato». «Penso a una Lega delle leghe in Europa che includa tutti i movimenti liberi e sovrani che vogliano difendere le proprie frontiere e il benessere dei propri figli», ha detto il ministro. E ha aggiunto una frase paradossale: «per vincere abbiamo unito l'Italia, ora dovremo unire l'Europa».



IL LEGAME DELLE DESTRE È GIÀ FORTE. Il Financial Times ricorda come la Lega di Salvini abbia già forti legami con l'estrema destra europea, dal Fronte nazionale in Francia al partito Alternativa per la Germania in Germania. Il suo è un appello a tutte le forze di orientamento identitario ed euroscettico affinché uniscano le forze alle prossime elezioni europee, così da imprimere una svolta alle politiche dell'Ue dall'interno delle sue istituzioni. Ma come intende muoversi nel quadro europeo?