Cosa prevede la proposta M5s su partiti e fondazioni

Per il politico grillino «non ci deve essere il minimo di opacità, e questo riguarda le fondazioni politiche, ma riguarda tutte le fondazioni, le fondazioni bancarie, anche le fondazioni attraverso le quali le Ong praticano le loro attività». L'obiettivo è quello di disciplinare tutto il comparto delle fondazioni. Ma non solo: «bisognerebbe mettere un tetto basso alle elargizioni che si fanno a favore della politica, ai contributi, ai finanziamenti, alle donazioni, perché non c'è bisogno di dare tanti soldi alla politica».

AL LAVORO PER EVITARE SOLDI E FAVORI. L'obiettivo, ha dichiarato Paragone, è quello di evitare successive richieste di favori «Perché se dai tanti soldi, dopo magari qualcuno ti chiederà un favore in cambio. I cittadini non hanno grandi disponibilità, i cittadini si fidano della democrazia» ha concluso.