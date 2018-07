Il Pd ha un nuovo leader: Roberto Fico

Fa, insomma, quello che dovrebbe fare un politico di sinistra, ed è forse per questo che piace a molti esponenti piddini che, in una sorta di transfert, vedono in lui quello che loro dovrebbero essere, ma non sono o non ci riescono. Insomma, se con i pentastellati alla Danilo Toninelli, uno che sull’immigrazione marcia all’unisono con Matteo Salvini, non c’è possibilità di dialogo alcuno, con Fico invece se ne può parlare. E c’è chi, euforicamente, immagina che il presidente della Camera possa essere il cavallo di Troia che surrettiziamente porterà i cinque stelle alla disgregazione.

MA IL M5S GOVERNATIVO È MAGGIORITARIO. Ottimismo per la verità assai ingiustificato. Intanto perché Fico è stato istituzionalmente ingabbiato dai suoi che lo hanno fatto eleggere terza carica dello Stato, nella miglior tradizione democristiana del promoveatur ut amoveatur, ossia se hai un nemico in casa sbarazzatene dandogli un ruolo che ne neutralizzi i bollori. E poi perché la componente governativa del Movimento in questo momento è largamente maggioritaria rispetto a quella dei frondisti. E più che dei mal di pancia di Fico, si deve preoccupare dell’irresisitibile ascesa di Salvini che la rende sempre più socio di minoranza dell’esecutivo giallo-verde.

COME LA STRATEGIA CON VERONICA LARIO. Quindi, fossi il Pd, non mi farei soverchie illusioni sul fatto che l’insofferente Fico possa far saltare il banco. Ma c’è anche un altro aspetto che depotenzia l’ipotesi. Se un partito spera nelle contraddizioni dell’altro per riguadagnare posizioni e consenso temo commetta un grave errore di valutazione. Il Pd deve ritrovare al suo interno identità e motivazioni, non sperare che la panacea dei suoi guai arrivi da fuori. Se no siamo ancora una volta alla sindrome del papa straniero, quella per cui in tempi non ancora così bui si pensava di contrastare l’egemonia di Silvio Berlusconi arruolando la di lui ex moglie Veronica.