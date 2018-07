Salvini, gli obiettivi e i limiti della Lega delle Leghe

Il punto vero però è un altro. E cioè che la vera partita in Europa si gioca con alleanze «intergovernative», insiste Monti. Battere i pugni e fare la voce grossa a Bruxelles non serve a molto. «Nessuno si è accorto che all'ultimo vertice Ue, mentre l'accordo sui migranti si è risolto in un nulla di fatto, il giorno dopo al summit sull'Eurozona è passata in sordina la presa d'atto favorevole della proposta franco-tedesca», fa notare il professore. Detto altrimenti: i risultati, quelli veri, si ottengono sedendosi a un tavolo.

IL NODO DEI FONDI EUROPEI. «Le idee e le proposte vanno considerate con prudenza, rispettando i tempi», ripete Monti. E questo vale non solo per l'immigrazione ma anche per il disagio sociale che ha portato questi partiti a ottenere successi elettorali importanti. E non si pensi che i due aspetti non siamo correlati, anzi. Un esempio? A chi sostiene che l'Europa è solo un fardello che chiede e non dà nulla sarebbe il caso di ricordare che «le risorse ci sono», dice Monti, «basta saperle spendere. Chiedere più soldi se non si sono spesi quelli che già ci sono indebolisce le posizioni».

CON L'ELMO IN TESTA NON SI ARRIVA A NULLA. L'Italia in questo è campione. «Negli ultimi tre anni abbiamo speso solo il 9% dei fondi a nostra disposizione. È comprensibile che i cittadini non percepiscano l'Europa o che la vivano solo negativamente». Un esempio? La Sicilia al 31 dicembre 2017 aveva speso solo 16 milioni dei 4,5 miliardi di fondi Fesr a sua disposizione per il settennio 2014-2020: meno dello 0,5%. Ma anche il Veneto e la Lombardia, feudi della Lega dai bilanci molto più in salute, non spiccano. Il primo ha utilizzato solo il 2% dei Fesr a sua disposizione mentre la seconda si attesta sull'8%. «L'Ue avrà anche procedure cervellotiche e molto è da migliorare, ma il fatto di non sapere utilizzare i soldi a nostra disposizione porta a una percezione sbagliata», conclude Monti. Prima di partire con l'elmo in testa, minacciando di rinegoziare tutto senza ottenere nulla o ottenerlo con tempi elefantiaci, forse sarebbe meglio imparare a utilizzare ciò che abbiamo a disposizione. Oltre al decreto dignità, in discussione al Consiglio dei ministri, occorrerebbe pure una sorta di «dignità di spesa».