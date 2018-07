Zingaretti, Calenda e la ripartenza a ostacoli del centrosinistra

Ci sono quattro cose diverse da annotare in questo inizio di settimana. La prima è, ovviamente, l’adunata sovranista di Pontida. È inquietante che il ministro dell’Interno chiami il suo popolo a una battaglia contro l’Italia che non la pensa come lui e lanci l’Internazionale nera che vorrebbe dirigere soffiando il posto alla Le Pen (brutti tempi per le donne anche a destra).

IL SUD E LA DIFESA DELL'AGUZZINO. Quel popolo entusiasta di Pontida, per come lo hanno descritto i cronisti più attenti, non è diverso da altri popoli di destra vocianti. È carico di paure, di odio e rancore e pensa di aver trovato il vettore giusto per volare in cielo. Per noi meridionali è una pena vedere tanti conterranei dimenticare decenni di insulti e di politiche di governo antimeridionali, ma è nella storia del Sud l’esistenza di un popolo che difende i propri aguzzini. Roba da Borboni o Stato pontificio.

LA FINTA RIVOLTA DI FICO. La seconda cosa da annotare è la cosiddetta “rivolta” di Fico, presidente della Camera. Fico è un personaggio furbesco (a Roma si dice “paraculo”) che sta nei 5 stelle fingendo che sia cosa diversa da quella che è. Ne interpreta, dicono, l’anima di sinistra. Forte è la tentazione di non prenderlo sul serio. Tuttavia quando si ha quel ruolo nel primo partito italiano e si è al vertice del parlamento si ha il dovere di considerare le dichiarazioni sui migranti, sui porti che non vanno chiusi come un segnale politico serio. Non indulgerei, come fanno alcuni rifondatori del Pd, alla ricerca disperata di ciambelle di salvataggio, nell’immaginare scissioni nel mondo grillino. Nella migliore delle ipotesi quella di Fico è una battaglia fra destra e sinistra nel Movimento, fra governisti aggrappati a Salvini (Di Maio, che è sempre steward di qualcuno!) e chi invece crede di avere un popolo scontento della sinistra da rappresentare.

ZINGARETTI LEADER, MA...La terza cosa è Zingaretti (e contemporaneamente l’annuncio di un comitato promotore di LeU). Zingaretti lo abbiamo visto crescere. Che dire di lui? È bravo, sa navigare, sa governare, è educato. È la faccia post comunista di Gentiloni. Il giorno che gli italiani, sfebbrati da questa epidemia di rancore, cercheranno leader sicuri, calmi e affidabili, troveranno lui e quelli come lui. Oggi Zingaretti è una risorsa, si dice così? Solo se non sono vere le cose che si leggono, cioè gli accordi con Franceschini, la rete dei sindaci, l’appoggio dei fondatori del Pd. Se non rompi non costruisci. Il tuo messaggio non arriva alla gente.