Commissioni di garanzia, braccio di ferro a oltranza

Ancora nulla di fatto sulle commissioni di garanzia: il Pd insiste nel non indicare i componenti per la Vigilanza Rai e il Copasir mettendo a rischio la convocazione della prima seduta e dunque l'elezione dei presidenti, prevista per questa settimana. Il nodo resta quello della spartizione delle presidenze che, secondo una prima intesa, sarebbero dovute andare rispettivamente a Forza Italia, con Maurizio Gasparri, e al Pd con Lorenzo Guerini, lasciando fuori Fratelli d'Italia.

IL PD RIVENDICA LA POLE POSITION. Anche il Colle, secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari, avrebbe sottolineato nel corso di alcuni colloqui avuto con la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico come per prassi, ma anche per legge, la guida delle commissioni di garanzia spetti alle minoranze. E da parte sua il Partito democratico rivendica di essere in pole, insieme a Forza Italia, per svolgere questo ruolo, dal momento che i gruppi parlamentari di Fdi sono numericamente inferiori.

I CINQUE STELLE ORIENTATI ALL'ASTENSIONE. I dem però non si fidano, in particolare della Lega, che al momento tra l'altro fa sapere di «non avere ancora affrontato la questione». Salvo cambi di scena è invece chiara la posizione dei Cinque stelle che da giorni sostengono di essere orientati all'astensione. La partita dei vertici delle due commissioni di garanzia si intreccia poi con quella della guida delle Giunte che, sempre secondo uno schema iniziale, dovrebbero essere spartite fra il partito di Giorgia Meloni, Leu, gli azzurri e il Pd. Il quadro viene definito fluido: la presidenza della Giunta per le elezioni e le autorizzazioni del Senato sarebbe stata rivendicata dai dem per Dario Stefano. Un nome giudicato inaccettabile dagli azzurri però, dal momento che fu proprio Stefano a gestire il caso della decadenza da senatore di Silvio Berlusconi e sul quale comunque il Pd sarebbe disposto a cambiare idea.

ATTESO UN PUNTO PER IL 4 LUGLIO. Alla Camera invece Leu e Fratelli d'Italia si contenderebbero la guida della Giunta per le elezioni e Forza Italia, con Paolo Francesco Sisto, avrebbe chiesto quella per le autorizzazioni. Solo il 4 luglio comunque i presidenti di Camera e Senato (Casellati è infatti di ritorno da New York) dovrebbero fare un punto e decidere come procedere per sollecitare i gruppi a indicare le designazioni e formare le commissioni.