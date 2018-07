Decreto dignità, le reazioni delle associazioni e il nodo voucher

Uno dei punti più discussi sono i voucher, di fatto assenti nel provvedimento varato dal governo Conte. Il ministro leghista dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio e Matteo Salvini spingono per la loro reintroduzione completa nel settore, altrimenti si rischia, ha detto il ministro dell'Interno, «di incentivare il lavoro nero», Di Maio invece è parso più cauto. «I voucher erano nati per alcuni lavori, come quelli domestici di colf e badanti, e in alcuni casi nell'agricoltura. Se il tema è questo e se ne può discutere», ha detto il 3 luglio ad Agorà. Certo, insiste il ministro del Lavoro, non ci sarà una reintroduzione dei «voucher come aveva fatto Renzi e i sui amici: ci si pagavano anche gli ingegneri...erano usati per un contratto di una giornata a con quello, ai fini Istat, era come se si era lavorato una settimana, e questo aveva fatto impennare i conti degli occupati in Italia».

COLDIRETTI: SI POSSONO RECUPERARE 50 MILA POSTI. Un'apertura quella di Di Maio apprezzata da Coldiretti. «Con il ritorno dei voucher circa 50 mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l'estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia». I voucher, continua l'associazione, «erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 per la vendemmia proprio per le peculiarità dell'offerta di lavoro nelle campagne. Nel corso degli anni successivi l'agricoltura è stato l'unico settore che è rimasto praticamente fedele all'originaria disciplina "sperimentale" con tutte le iniziali limitazioni, solo lavoro stagionale e solo pensionati e studenti a differenza di altri settori».

LANDINI (CGIL) CONTRARIO. La proposta di Centinaio è stata invece duramente criticata dai sindacati. A partire dalla Cgil. Il segretario conferderale Maurizio Landini il 2 luglio a L'Aria che Tira ha sbottato: «Se reintroducessero i voucher, scusatemi per la volgarità, sarebbe prenderla in quel posto. E non va bene. Si parla addirittura di introdurli in agricoltura, il che è ancora peggio. Salvini dovrebbe combattere il lavoro nero, non i neri. E il lavoro nero molto spesso lo fanno fare gli italiani ai neri, non viceversa».



FAI-CISL: «INUTILI E DANNOSI». Sulla stessa linea anche la Fai Cisl che considera i voucher in agricoltura semplicemente «inutili e dannosi». «Gli strumenti contrattuali per garantire la flessibilità necessaria ci sono già», spiega il segretario generale Onofrio Rota. «Parlare dei buoni lavoro come creatori di occupazione in agricoltura è un linguaggio davvero ambiguo». «Se facciamo riferimento al passato», continua il sindacalista, «il settore agricolo è quello in cui sono stati utilizzati meno buoni lavoro rispetto agli altri, ora non si può parlarne come panacea contro il lavoro nero. Si apra piuttosto un confronto serio su sfruttamento e caporalato, visto che la legge 199 potrebbe aiutare eccome a contrastare l'economia sommersa e la concorrenza sleale. Anche con il rinnovo del Ccnl degli operai agricoli abbiamo raggiunto su questo un accordo molto significativo, non si vede perché ora si dovrebbe togliere, con una mano, la dignità che l'altra ha dato al lavoro agricolo, grazie a mobilitazioni e lunghi confronti nel merito».



MEGLIO MISURE CONTRATTUALI SU MISURA. Tra l'altro, conclude Onofri, «anche l'Inps riconosce già casistiche di buoni lavoro per l'agricoltura, ma andare oltre quelle vuol dire equiparare il lavoro occasionale, per esempio di un giardiniere, eventualmente studente o pensionato, con quello di un lavoratore agricolo vero e proprio, che magari offre il proprio lavoro tutti i fine settimana dell'anno oppure in relazione alla stagionalità di un prodotto. Proprio perché si tratta di un settore parcellizzato, in cui c'è molta stagionalità, sono previste forme contrattuali su misura che danno garanzie previdenziali e assistenziali a lavoratrici e lavoratori, cose che il voucher non fornirebbe»