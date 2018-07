Di Maio su pensioni d'oro, dl dignità e migranti

«Ho preso un altro impegno con gli italiani: ora tagliamo le pensioni d'oro. Incardiniamo un disegno di legge al Senato e spero di approvarlo entro l'estate». Così il vice-premier Luigi Di Maio parlando ad Agorà su Rai Tre.

DI MAIO: «RIDURREMO COSTO DEL LAVOVO». Una riduzione del costo del lavoro finalizzata ad incentivare le imprese che possono crescere sarà introdotta con la legge di Bilancio, ha spiegato ancora Di Maio parlando delle misure adottate con il decreto Dignità che contiene misure sulle imprese. «Ridurremo il costo del lavoro», ha detto, «ci stiamo lavorando per la legge di Bilancio». Di Maio ha spiegato che il governo farà «un abbassamento di costo del lavoro selettivo, su tutte le imprese che hanno un margine di crescita. Le incentiveremo».

«AL LAVORO PER CAMBIARE I CENTRI PER L'IMPIEGO». «Questa settimana», ha continuato il ministro del Lavoro, «riunirò gli assessori al lavoro delle regioni» per «rimettere a posto i centri dell'impiego che ora sono un'umiliazione». Per quanto riguarda la possibilità di rimettere l'articolo 18 Di Maio ha spiegato che «ora dobbiamo vedere gli effetti di questo decreto dignità». Il vice-premier ha poi parlato del decreto varato dal Consiglio dei Ministri: «Per ora abbiamo fatto una stretta sul lavoro determinato. Qui si tratta di tutelare le fasce più deboli. Quelli che hanno detto che erano di sinistra hanno massacrato le queste fasce sociali». Di Maio ha comunque spiegato che «non si tratta di essere di sinistra o di destra» e che in parlamento c'è chi ci accusa di essere da una parte o dall'altra ma «è normale perchè si continua leggere il presente con le chiavi e gli occhiali del 900».

«CHI NON ABUSA DEI CONTRATTI STIA SERENO». «Chi non sta abusando di questi contratti e non sta sfruttando non ha nulla da temere», ha risposto il leader grillino alle critiche che sono arrivate dal mondo confindustriale sulla stretta relativa ai contratti a termine. «Abbiamo costruito la normativa per evitare che un giovane per anni venga tenuto sempre sulla graticola, con contratti che vengono rinnovati, poi sospesi e poi si passa a contratto di somministrazione. È una tragedia sociale quella che stanno vivendo i giovani. Chi non pratica questi abusi non ha nulla da temere».

«NON USARE I MIGRANTI CONTRO IL GOVERNO». Il ministro si è poi soffermato sulla questione migranti, in particolare sui recenti naufragi a largo della Libia: «Non bisogna utilizzare i morti per questa polemica, ricordiamoci che i morti in mare ci sono stati sempre», ha spiegato a chi gli ha fatto notare degli ultimi naufragi di migranti nel Mediterraneo dopo il blocco alle navi delle Ong. «Le nostre navi continuano a salvare le persone», ha aggiunto, «c'è una differenza fra salvataggio e traghettamento». Il vicepremier ha ricordato come «forniremo nuove motovedette alla Libia perchè è la cosa più sana che i salvataggi li facciano i libici e li riportino sulle coste libiche».