F35 e spese militari: la giravolta M5s

Una giravolta denunciata dalla campagna addioallearmi.it. «Niente tagli alla spesa militare, anzi un aumento dei fondi per la Difesa per rispettare mettersi in linea con la richiesta della Nato, che chiede il 2% del Pil. Oggi siamo all'1,4%», dice la segretaria di Possibile Beatrice Brignone. «Ma non solo, la ministra Elisabetta Trenta, in un'intervista a Defense News, si è rimangiata le vecchie promesse del Movimento 5 Stelle. Penso alle parole infuocate sugli F-35 di Alessandro Di Battista, che alla Camera lanciava strali contro Pd e destra, accusandoli di acquistare 'strumenti di morte'. Adesso il governo parla giusto di una dilazione sui tempi di consegna».

LA MISSIONE IN AFGHANISTAN. Lo stesso vale per le missioni all'estero, a partire da quella in Afghanistan. «I 5 stelle hanno sempre promesso il ritiro dei militari, mentre la ministra si pone in continuità con il precedente governo, che viene espressamente citato», continua Brignone. «Per i nostri soldati restano in Afghanistan, in attesa che qualche Paese di buona volontà prenda il posto del contingente italiano. Insomma, le promesse battagliere del Movimento sono state già archiviate».