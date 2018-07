Migranti, Mattarella: «Nessun Paese può gestire i flussi da solo»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto dal presidente lettone Raimonds Vejonis al Castello di Riga. Dopo gli onori militari, si è tenuto il colloquio tra i due presidenti, che apre la visita di Stato di Mattarella in Lettonia. Il capo dello Stato è stato accompagnato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

MIGRANTI QUESTIONE DI RILIEVO EUROPEO. «Abbiamo parlato anche della comune appartenenza all'Ue e all'Alleanza atlantica. A partire dai risultati dell'ultimo Consiglio europeo, abbiamo affrontato il tema delle migrazioni, concordando il fatto che si tratta di un fenomeno di così grande portata che nessun singolo paese può da solo affrontarlo», ha spiegato Mattarella al termine del colloquio con Vejonis.

MATTARELLA: «SERVE MAGGIORE SOLIDARIETA'». «Nessun singolo paese può affrontare tutte le sfide importanti che abbiamo di fronte in questo momento storico: le migrazioni, come la sicurezza, l'ambiente, le crisi finanziarie. Tutti i problemi richiamano a una solidarietà più intensa e molto più forte e per questo l'Ue deve trovare ulteriore slancio nell'integrazione e nella sua politica comune», ha continuato il capo dello Stato.

«RILANCIARE IL PATTO ATLANTICO». Il presidente ha parlato anche della delicata questione atlantica e delle recenti fragilità: «Il rapporto transatlantico bisogna rilanciarlo mantenendolo saldo e per rinvigorirlo il più possibile. Il vertice Nato sarà occasione per questo adempimento. La collaborazione transatlantica è un punto fondamentale di politica estera e collaborazione internazionale e la partecipazione contrassegna la politica estera italiana».