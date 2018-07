Migranti e Guardia Costiera, perché è lecita la disobbedienza civile

La Guardia Costiera è composta in Italia da 12 mila fra ufficiali e sottoufficiali appartenenti a un corpo autonomo che dipende in primis (formazione, addestramento, aggiornamento, avanzamento delle carriere, corresponsione economica) dal ministro della Difesa, poiché si tratta di un corpo della Marina militare. Dal punto di vista funzionale essa dipende invece dal ministro delle infrastrutture e dei Trasporti che si avvale delle articolazioni centrali (Comando Centrale di Roma) e periferiche (Capitanerie di Porto) per la gestione tecnica e amministrativa di tutti gli aspetti correlati al comparto marittimo sia terrestre sia tecnico-nautico. Il Corpo si interfaccia inoltre con altri ministeri come l’Ambiente, le Politiche Agricole, i Beni Culturali e con gli Interni ma solo per quanto riguarda la sicurezza degli ambiti portuali.

LA CARTA DEI DIRITTI UE. Il Corpo è coordinato dal Comandante Generale che può provenire dalla Marina Militare o dallo stesso Corpo delle Capitanerie di Porto come l’attuale Ammiraglio Pettorino. È evidente che il Comandante Generale è tenuto ad agire nel rispetto della Convenzione di Amburgo, i cui princìpi e le cui regole operative prevalgono sulle leggi e sulle regole operative italiane. Egli deve agire anche nel rispetto la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea perché, altrimenti, potrebbe essere denunciato per omissione o rifiuto d’atti d’ufficio. In tutti questi anni e agendo nel rispetto della Convenzione di Amburgo e della Carta dei Diritti dell’Uomo, la Guardia Costiera Italiana ha salvato decine di migliaia di uomini, donne e bambini. Per questa ragione pensiamo che essa dovrebbe essere candidata al Premio Nobel della Pace.

IL RUOLO DI TRENTA E TONINELLI. Il Comandante Generale risponde dei suoi atti al ministro della Difesa e al ministro per le Infrastrutture e i Trasporti (nel caso del governo italiano a Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli) o al presidente del Consiglio con il placet di questi due ministri e non è tenuto a obbedire agli ordini del ministro degli Interni che, se rivolti alla Guardia Costiera, si configurano come una violazione dell’atto normativo con cui il presidente del Consiglio ha attribuito le deleghe ai membri del suo governo.

LA LEZIONE DI DON MILANI. La disobbedienza agli ordini del ministro degli Interni si configura come una forma tutta speciale di Civil Disobedience perché non si tratta solo di ribellarsi a una legge ingiusta ma di ignorare un ordine tre volte illegittimo: esso contravviene alla Convenzione di Amburgo e alla Carta dei Diritti Fondamentali e alle deleghe assegnate dal presidente del Consiglio ai diversi ministeri. Vale la pena di ricordare qui il saggio di Don Milani L’obbedienza non è più una virtù del 1965. Lo stesso modello di Civil Disobedience si applica a tutti coloro che agiscono in mare con funzioni di ricerca e di salvataggio: medici e infermieri, organizzazioni non governative, navi mercantili…che dovrebbero ispirarsi all’insegnamento del radicale americano Howard Zin nella sua raccolta di saggi Disobbedienza e Democrazia la cui teoria era «è giusto disobbedire ad atti ingiusti».



(da Striscia Rossa)