Quanti sono i migranti annegati, respinti dalla Libia, arrivati in Italia

In un intervento video postato su Facebook riguardo la questione dei migranti, oggi il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sostenuto che il suo obiettivo è arrivare a zero partenze dalla Libia e, quindi, a zero morti in mare. Per questo motivo, «per le navi delle Ong che aiutano gli scafisti i porti italiani sono e rimarranno sigillati». In realtà non c'è mai stata nessuna inchiesta ad aver scoperto e dimostrato legami tra scafisti e Ong. Il ministro ha anche detto che «c'è un colpo di coda degli scafisti con questi naufragi improvvisi negli ultimi giorni, quasi a voler dire "è colpa di Salvini, riaprite i porti, fate lavorare le ong così gli scafisti continuano a a fare quattrini"».

LA RICERCA DELL'ISPI. Il ricercatore di Ispi Matteo Villa ha postato oggi su Twitter alcuni grafici e rielaborazioni dell'Istituto per gli studi di politica internazionale su dati di Iom e Unchr che mostrano come, ad oggi, la strategia del ministro degli Interni Matteo Salvini non sia stata molto efficace: nel primo mese di governo i morti sono tornati ai livelli pre-crisi del 2017, quando a luglio il suo predecessore Marco Minniti inaugurò il giro di vite che ha portato al calo degli arrivi. Detto in altri modi: gli sbarchi di migranti sulle nostre coste sono praticamente invariati, ma i morti sono percentualmente molti di più. Solo nell'ultimo mese (giugno) 679.