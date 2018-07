Solo dal tema lavoro può partire il riscatto della sinistra

Insomma, nel momento più drammatico seguito al crollo di Lehman Brothers che dette il via a uno sconquasso sistemico, l’America scelse di salvare Wall Street, l’Europa fece altrettanto privilegiando la rendita finanziaria all’impresa. Ora, adesso che la crisi è finita - anche se qualcuno avrà modo di far notare che gli indicatori non sono ancora allineati ai livelli precedenti, per altro gonfiati da una bolla speculativa) bisogna pensare di intervenire per rimettere in equilibrio il rapporto tra capitale e lavoro, fortemente sbilanciato a favore del primo. Per dirla in un altro modo: dalle tasche dei contribuenti sono usciti centinaia di migliaia di miliardi che li hanno messi sul lastrico, ma così facendo hanno assicurato la sopravvivenza del grande capitale. Bisogna che quei soldi, o una gran parte di essi, vengano reimmessi nel sistema produttivo affinché chi ha sopportato ai limiti dell’impoverimento il prezzo della crisi ne possa beneficiare.

SERVE COLPIRE I PARADISI FISCALI. La costante precarizzazione del lavoro è la conseguenza di questo sbilanciamento, e per esempio la discussione sulle condizioni di chi lavora al servizio dell’economia digitale (si chiami Amazon o Foodora), può essere un buon punto di partenza. Ultima considerazione: da un governo che, almeno a parole, dice di voler voltare pagina, occorre ricordare che qualsiasi rivoluzione per non essere velleitaria deve partire dalla fiscalità. Bisogna obbligare chi ha accumulato enormi ricchezze planetarie a pagare le tasse, a non nascondere i capitali in paradisi fiscali che le eludono. Un obiettivo che da solo basta e avanza a gettare i presupposti per una rinascita della sinistra che dia un traguardo e una nobiltà a un dibattitto immiseritosi nella salvaguardia di piccole rendite di posizione.