Dalla Svezia ai Paesi Bassi: se il Nord Europa è alleato di Salvini

Votewatch, il think tank specializzato nell'analisi delle dinamiche politiche europee, ha calcolato che i partiti che fanno parte del gruppo Enf sono già presenti in due governi europei - Italia e Austria - che rappresentano il 14% dei cittadini Ue. I membri della Europe of Nations and Freedoms, come è noto, sono la Lega, il Front, l'Fpo austriaco, il Partito per la libertà olandese di Geert Wilders, l'Interesse Fiammingo belga e il polacco Congresso della nuova destra. Ma le loro parole d'ordine sui migranti sono adottate anche da altri. I democratici svedesi per esempio sono nel gruppo Europa della democrazia diretta, a fianco del M5s e dello Ukip. Il Partito del popolo danese, membro dei conservatori europei, lo stesso gruppo dei Tory britannici per intenderci, ha precedeuto Salvini nel voto europeo del 2014: con una campagna anti-migranti e anti-Bruxelles ha incassato il miglior risultato elettorale della sua storia e è poi divenuto la seconda forza di governo nel 2015.

LA DANIMARCA SPOSA L'ASSIMILAZIONE. A marzo l'esecutivo di Copenaghen ha varato un pacchetto di 22 misure sulle zone ad alta intensità straniera talmente repressive da meritare l'attenzione del New York Times. Sono aree, ha spiegato il quotidiano americano, che si caratterizzano per basso reddito, alta disoccupazione, bassi livelli di educazione, alto numero di crimini e di persone con backgrund "non occidentale". Lars Lokke Rasmussen, il primo ministro liberale, le chiama semplicemente «ghetti» e le considera all'origine delle «crepe» sulla «mappa della Danimarca». Tra le misure previste c'è l'obbligo per ogni bambino a partire dal primo anno di frequentare almeno 25 ore di educazione ai valori danesi, feste cristiane incluse, al di fuori della famiglia. O addirittura quattro anni di carcere per i genitori che mandano i figli in lunghi viaggi nei Paesi di origine. Ma anche semplicemente il raddoppio delle pene per i crimini compiuti in quelle zone. Il Nyt dice che in Danimarca, dove si vota a ridosso delle elezioni europee, ormai la parola "integrazione" è stata sostituita da "assimilazione". Ed è qui che la retorica dell'estrema destra ha rotto gli argini di quella che sembrava l'Europa liberale, ancora di più nel Nord Europa.