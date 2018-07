Pd, per rinascere ti serve un altro Achille Occhetto

Ditelo che volete morire! Mentre Matteo Salvini raduna il popolo del rancore a Pontida e si mangia i suoi alleati nei sondaggi, mentre nel Movimento 5 stelle cresce l’imbarazzo per l’alleanza con il leader più xenofobo d’Europa, Orban, mentre si avvicinano date importanti come la discussione sulla legge di stabilità, il Pd decide di non decidere e si gingilla sulla segreteria possibile e futura.

SE RENZI VIENE RICICLATO ALLE EUROPEE SARÀ LA DÉBÂCLE. Capisco che c’è una nomenklatura correntizia che cerca disperatamente di salvarsi. Molti di loro senza una finzione di partito finiscono questa legislatura e vanno a casa, anzi, se continua così non verranno neppure più invitati in tivù perché scarsamente rappresentativi di aree del Paese. Capisco che le scelte difficili sono dolorose, ma qui non ci sono alternative. Il Pd ha perso le elezioni politiche e ha riperso quelle amministrative. Tranne alle famose Europee del 2014, ha perso sempre. Per quelle previste per il 2019, se si va a combattere con il sogno della bandiera macroniana e avendo in saccoccia l’idea bislacca di proporre Renzi per qualche incarico commissariale, il Pd farà a gara con i partiti che stanno sotto il 10%.

SE NON COMBATTI DEVI POLITICAMENTE MORIRE. La situazione è grave. Lo ha denunciato Nicola Zingaretti, lo dicono i suoi amici della sinistra Pd. Ma il tempo delle parole è terminato. Se anche Prodi dice che bisogna andare oltre il Pd, vuol dire che qualcosa di profondo si è rotto. Se questo partito non riesce a organizzare una sua Pontida di italiani buonisti vuol dire che non c’è capacità di combattimento. E se non sai e non vuoi combattere, devi morire. Insisto su questo punto. Non voglio sottovalutare l’importanza dell’analisi. Tuttavia quelle che si stanno accumulando - e fra queste si vanno accumulando quelle rossobrune, anche inconsapevolmente rossobrune - guidate da giornali e giornalisti legati ai 5 stelle, bastano e avanzano.