Salvini avverte Boeri: «Fa il fenomeno, ma ci saranno cambi»

Matteo Salvini torna a pungere Tito Boeri, dopo che il presidente dell'Inps nei giorni scorsi aveva lanciato l'allarme sulle conseguenze del calo dell'immigrazione nel sistema previdenziale italiano.

«L'IMMIGRAZIONE POSITIVA È LA BENVENUTA». «L'immigrazione positiva, pulita, che porta idee, energie e rispetto è la benvenuta», ha detto il ministro dell'Interno in un video postato sulla sua pagina Facebook. «Il mio problema sono i delinquenti, come quello che ha ammazzato un italiano di 77 anni a Sessa Aurunca, preso a pugni da una di queste 'risorse' che ci dovrebbero pagare le pensioni».



L'OMICIDA ERA IN PREDA A UN RAPTUS. Il ministro dell'Interno finge di ignorare che in realtà l'omicida ha agito in preda a un raptus. Già ieri era stato ricoverato nella struttura ospedaliera proprio perché in preda di un forte stato di agitazione. L'uomo è stato nuovamente sedato dopo l'intervento dei carabinieri.

«CI SARÀ DA CAMBIARE ANCHE NEGLI APPARATI PUBBLICI». «Perchè c'è ancora qualche fenomeno», ha aggiunto Salvini, «penso anche al presidente dell'Inps, che dice che senza immigrati è un disastro. Ma ci sarà tanto da cambiare anche in questi apparati pubblici»