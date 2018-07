Inps, così Boeri spiega a Di Maio la rivalutazione delle pensioni

Al dossier - segretissimo - stanno lavorando in pochi: Tito Boeri, Pasquale Tridico - cioè il giuslavorista che al ministero del Lavoro è il maggiore consulente di Luigi Di Maio - l'esperta di statistica (ex Istat ed ex ministero dell'Economia) Maria Cozzolino, un gruppetto di giovani ricercatori che partecipano al progetto VisitInps. Tutti coinvolti in un progetto delicato quanto impegnativo: studiare un modello di ricalcolo con il sistema contributivo delle pensioni d'oro ottenute grazie al retributivo. Per recuperare quel miliardo di euro che il ministro del Lavoro Di Maio vuole utilizzare per finanziare il reddito e le pensioni di cittadinanza.

L'INTERVENTO PIÙ INVASIVO DI SEMPRE. A quanto risulta a Lettera43.it il gruppo starebbe lavorando di buona lena al dossier. Tanto che in un incontro - sempre riservato - che si sarebbe tenuto nell'ultima settimana di giugno nella sede dell'Inps di Roma, Boeri e i suoi avrebbero fornito a Tridico le prime simulazioni per il riconteggi degli assegni sopra i 5 mila euro. Cioè si starebbero per fornire i numeri necessari per mettere le basi tecniche e giuridiche per il più invasivo intervento previdenziale che la storia ricordi. Anche perché molti assegni rischiano di essere ridotti di diverse centinaia di euro ogni mese.