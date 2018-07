La pubblicità al gioco d’azzardo e lo Stato regolatore

Forse del cosiddetto Decreto dignità, la serie di provvedimenti omnibus appena varati dal governo, è quello che ha fatto e farà più discutere. Parliamo del divieto assoluto di pubblicizzare il gioco d’azzardo in tutte le sue forme, eccezion fatta quando attraverso lotterie e gratta e vinci è lo Stato che si fa biscazziere. Il provvedimento ha fatto molto rumore, se non altro perché va a incidere su un mercato in grandissima ascesa. Non c’è ormai partita di calcio o qualsivoglia evento sportivo trasmesso in tivù che non sia accompagnato da una (francamente esagerata) miriade di spot che ci invita ad essere tutti scommettitori. Naturalmente, colpiti nei loro interessi, aziende del settore, emittenti e squadre di calcio hanno levato gli scudi.

UNA LEGGE ANCORA MODIFICABILE. Il risultato, almeno così si dice, è che dalla scure del Decreto dignità sono stati risparmiati i contratti in essere fino al loro esaurimento. Sarebbe interessante capire, ma lo si scoprirà presto, se consapevoli del rischio divieto le società di scommesse abbiano giocato d’anticipo allungandone la durata. La decisione dell’esecutivo, per altro passibile di essere modificata in sede di discussione parlamentare, pone una serie di questioni che sarebbe ingiusto ridurre allo scontro tra censori del gioco d’azzardo e sostenitori del suo diritto d’esercizio.

IL NODO DEL LIBERO ARBITRIO. Quando lo Stato si riserva di decidere cosa è bene e cosa è male per i suoi cittadini, rischia sempre di invadere il campo delle libertà individuali, il cui valore è tale anche quando queste danno la stura a conseguenze dannose per la salute e per la società, nella fattispecie il fenomeno in preoccupante crescita della ludopatia. Insomma, il diritto di farsi del male è sacrosanto perché attiene alla sfera del libero arbitrio. In genere, la scelta va nella direzione del compromesso.