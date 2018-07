Inps, cosa ha detto di Maio su pensioni e vitalizi

Di Maio cerca così di riprendersi la scena dopo le "incursioni" del collega della Lega. Anche sul tema immigrazione tiene a precisare che esiste «una differenza tra percezione e numeri ma è quella percezione che si è ignorata. Quando un fenomeno è percepito sopra i numeri è perché probabilmente è incontrollato, mal gestito». Occorre, continua, «governare il fenomeno altrimenti si rischia di parlare una lingua ai cittadini non comprensibile», visti anche «il fenomeno nelle periferie e i problemi di sicurezza, non sono solo connessi all'immigrazione»



FERMARE LA FUGA DEI GIOVANI. Ringraziando Boeri «per la collaborazione» fin da prima della formazione del governo, Di Maio ha confermato che «dopo la delibera sui vitalizi», si metterà mano «alle pensioni d'oro, che Boeri chiama pensioni di privilegio». Il vicepremier si è detto d'accordo col presidente Inps anche sulla necessità di «fermare l'emigrazione dei giovani italiani». Per farlo, ha insistito il ministro, «dobbiamo istituire il reddito di cittadinanza e al tempo stesso mandare in pensione i papà e le mamme».



MINIME A 780 EURO. E proprio le pensioni restano un altro dei temi caldi del governo. Il pacchetto non dovrebbe rientrare nel decreto Dignità durante l'iter parlamentare, ha ammesso Di Maio. «Ho già chiesto ai parlamentari M5s di mettersi a lavorare subito nella commissione Lavoro sulle pensioni: dobbiamo fare quota 100, quota 41, aumentare le pensioni minime, ma soprattutto abolire le pensioni d'oro. Partiremo da quelle, recupereremo un po' di soldi per ridarle alle pensioni minime», aveva spiegato in mattinata. Il tempo stringe. «Nel giro di una settimana si potrà approvare il tema dei vitalizi, che sono un primo passo», ha sottolineato Di Maio. «Quello successivo sono le pensioni di privilegio: se si ha una pensione alta che deriva da un lavoro della vita allora è giusto», ha spiegato, ma se «è sproporzionata rispetto ai contributi versati» deve essere commisurata a questi. Con questo taglio, è il piano del titolare del Lavoro, si potranno anche «sostenere i livelli minimi delle pensioni», portando «le minime a 780 euro» per pensioni «dignitose, di cittadinanza».

I PASSI VERSO IL REDDITO DI CITTADINANZA. Di Maio è tornato anche sul reddito di cittadinanza. «Il Rei è un palliativo», ha detto, «serve un serio strumento di sostegno al reddito che noi chiamiamo reddito di cittadinanza» da fare «il prima possibile». Questa settimana, ha fatto sapere, «incontrerò gli assessori al Lavoro delle Regioni italiane per ristrutturare i centri per l'impiego». Mentre sulla 104, la legge che diciplina i permessi retribuiti per l'assistenza, auspica un controllo maggiore per «sanzionare abusi, non per colpire chi ha diritto». Si tratta di una «battaglia di civiltà» e «se serve chiederemo di fornire nuovi strumenti».