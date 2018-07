L'ipocrisia dell'Unione europea e dell'austriaco Kurz sui migranti

2. Riforma di Dublino affossata di comune accordo: ma l'Austria ha fatto pressioni

Quando è venuto il suo turno di commentare il programma della presidenza austriaca, il numero uno del gruppo socialista all'Europarlamento, il tedesco Udo Bullmann, ha accusato Kurz di stare di fatto stracciando il lavoro fatto in Consiglio per arrivare a un compromesso sulla riforma di Dublino. Ma la risposta del primo ministro austriaco è stata fulminante. «Quello che vogliamo fare come presidenza corrisponde a quanto è stato deciso dal Consiglio europeo settimana scorsa, se lei mi accusa di smantellare le decisioni del Consiglio lo può dire, ma non dica che non c’è stato consenso».

SOLO PAROLE SCRITTE SU CARTA. Come a dire: abbiamo deciso tutti insieme, noi leader, di smantellare Dublino. E in questo Kurz ha formalmente ragione, anzi ha persino il merito di dire le cose come lo stanno. Peccato che abbia dimenticato di raccontare che è stato lui a fare pressioni per cancellare nel testo finale dell'accordo ogni riferimento temporale entro il quale serve un'intesa sulla riforma del diritto di asilo. E senza scadenze, gli impegni che l'Italia ha strappato - per esempio che vengano calcolati anche i migranti economici per far scattare i ricollocamenti - restano solo parole scritte su un foglio di carta, seppur sudate una notte intera.

3. L'Europa dice di no ai respingimenti: però li lascia fare alla guardia costiera libica

La palma dell'ipocrisia di giornata alla fine se la guadagna la Commissione europea quando sostiene con convinzione che «le navi che battono bandiera Ue non possono rimandare i migranti in Libia», perché è contro «i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo». Peccato che nel frattempo il Consiglio europeo dei leader e dei capi di governo abbia scritto nero su bianco nelle conclusioni del summit del 28 e 29 giugno che «tutte le navi operanti nel Mediterraneo devono rispettare le leggi applicabili e non interferire con le operazioni della guardia costiera libica». E la guardia costiera libica, come testimoniato in numerosi episodi, fa esattamente questo: rimanda i migranti in Libia.

SOSTENUTA LA LINEA ANTI-ONG. Peccato che il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk abbia affermato: «Siamo d'accordo nel sostenere Malta, mandando un messaggio a tutte le imbarcazioni, comprese quelle delle Ong». Peccato che la stessa Commissione europea abbia sostenuto il codice di condotta contro le Ong varato dall'Italia, la prima tappa per realizzare quello che ora sta mettendo in pratica Salvini. Peccato che la priorità del governo europeista di Sebastian Kurz sia proprio chiudere le frontiere esterne bloccando le partenze e quindi per forza di cose rimandando i migranti in Libia.

I MORTI NON SONO ABBASTANZA. Peccato che nel piano austriaco i valori europei non sono quelli che rifiutano i respingimenti, ma quelli che devono rispettare i migranti se vogliono avere una chance di essere accolti nell'Unione. Peccato che proprio la mossa che la Commissione considera in accordo con il diritto europeo il respigimento dei migranti alla frontiera tedesca e giustifichi a cascata il blocco delle partenze dalla Libia su cui puntano tutti gli Stati europei. I morti non sono ancora abbastanza.