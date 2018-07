Pansa manda al diavolo Belpietro perché non sopporta Salvini

Non era mai accaduto che un ministro dell’Interno diventasse di fatto il premier, che minacciasse apertamente alti dirigenti degli apparati dello Stato, che facesse politica estera. Mai era accaduto che la folla plaudende e vandeana, fra cui tanti vandeani anche di borghesia ricca, si entusiasmasse per un uomo di qualità ancora da verificare che esibisce il suo disprezzo per l’umanità dolente. Quando diciamo fascista, diciamo un personaggio di un’epoca storica contrassegnata dal totalitarismo e dalla violenza. Salvini non è fascista nel senso storico. Salvini è un uomo senza qualità, se non mediatiche, totalmente privo di umanità e con un senso padronale dello Stato.

QUEI MILIONI DA RESTITUIRE. Prendete il caso che lo sta affliggendo e di cui si lamenta in queste ore. Deve dare, dice la Cassazione, 49 milioni allo Stato. I leghisti li hanno presi e la magistratura ha stabilito che li devono restituire e lo deve fare anche Salvini che della Lega è stato segretario negli anni in discussione. Ovviamente il nostro grida la complotto politico, mentre i suoi giornali celebrano il funerale della sinistra. Poveracci, non si rendono conto che questo Salvini correrà ancora per molto, almeno fino alle Europee, ma alla fine anche il suo elettorato produttivo si stancherà di lui e soprattutto i suoi selfie non faranno più rumore che si metta in mutande, che vada al Palio, che si faccia ritrarre con militanti vestiti in modo ridicolo.

COMINCIA L'INSOFFERENZA VERSO IL LEADER LEGHISTA. C’è un mondo che comincia a non avere più voglia di lui. Anche a destra, nella destra che in questi decenni è cresciuta nel mito "dell’armonia tatarelliana". O fra questi vecchi signori incazzati col mondo e soprattutto con la sinistra, come il mio amico Giampaolo Pansa, papà di un grande amministratore delegato di Finmeccanica, che con Salvini proprio no, proprio non ci vogliono stare. Lo dico per quelli a sinistra che sono bravi a innamorarsi degli avversari. Vorrei dire loro con semplicità che Salvini non è un avversario, è un nemico.