Cinque motivi per cui Boeri può fare il leader della sinistra

È Tito Boeri l'uomo giusto per la sinistra (o quel che ne rimane) post rottamazione del rottamatore? Il nome del presidente dell'Inps riaffiora a intervalli regolari nel chiacchiericcio politico: era uno dei candidati per un governo del presidente qualora fosse fallita l'alleanza Lega-M5s, ancora prima il suo nome era uscito per l'immediato post-Renzi. Si disse - senza che mai fosse confermato - che l'ex segretario Pd lo volesse come successore di Giuliano Pisapia nel 2015, prima che per Palazzo Marino avanzasse la candidatura Beppe Sala. Ma fino a oggi, Boeri è rimasto ai box. È questo il momento giusto per uscire allo scoperto? Ecco cinque motivi per cui il suo potrebbe essere il nome giusto per costruire l'alternativa a Salvini e Di Maio.

Lotta ai privilegi

Ai tempi dell'ondata populista, Tito Boeri - pur non essendolo in nessun modo - ha fatto della lotta ai privilegi uno dei messaggi caratterizzanti la sua gestione dell'Inps. Il 3 luglio, presentando il rapporto annuale dell'istituto di previdenza, è tornato a parlare degli stipendi dei politici («I titolari di cariche elettive vanno trattati come tutti gli altri lavoratori, non punendoli ma limando la componente di privilegio delle loro pensioni coerentemente con quanto si vuol fare per gli altri lavoratori») e di quelli dei sindicalisti («Per togliere il privilegio di cui godono i sindacalisti sulle pensioni non c’è bisogno di una legge: basta solo il nulla-osta del ministero alla circolare che abbiamo proposto un anno fa»). Sarà per questo che piace a Luigi Di Maio («Non so se andremo d'accordo su tutto ma sul tema delle pensioni d'oro e dei vitalizi lavoreremo bene») e, presumibilmente, anche ai suoi elettori.

Questione generazionale

Una delle grandi delusioni della stagione renziana del Pd è stata la difficoltà a tirare fuori dalla crisi gli under 40 che, nonostante i proclami e un primo approccio a loro favorevole, hanno continuato a essere svantaggiati dalle politiche concrete portate avanti dai governi che si sono succeduti. Boeri, autore di un fortunato saggio intitolato Contro i giovani e che già 11 anni fa poneva il tema del divario generazionale, ha continuato anche da presidente dell'Inps a sottolineare lo squilibrio che colpisce gli under 40. «La storia recente dei giovani nel nostro Paese», ha ribadito mercoledì Boeri, «è una storia di inesorabili revisioni al ribasso delle loro aspettative. Fra queste delusioni anche quella di ritrovarsi sempre, quale che sia l'esito del voto, con governi che propongono interventi a favore dei pensionati».