Cos'è il referendum propositivo annunciato da Fraccaro

Secondo quanto affermato da Di Maio in altre occasioni «togliere il quorum al referendum è uno strumento indispensabile per i cittadini, per cui quando volete cambiare le cose in Italia non dovete andare per forza a pregare un politico». Potete farlo da soli col vostro voto». Una riforma di questo tipo, in ogni caso, necessiterebbe di una modifica della Costituzione, con conseguente referendum confermativo se approvata con meno dei due terzi dei voti parlamentari (e ricordiamo che per i referendum costituzionali, in ogni caso, il quorum non è richiesto).