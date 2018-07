Sequestro dei fondi, la Lega chiede un incontro con Mattarella

La Lega intende chiedere un incontro al Capo dello Stato Sergio Mattarella appena ritornerà dalla Lituania. «Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia - riferiscono fonti della Lega - per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un'azione che non ha precedenti in Italia e in Europa».

LA LEGA: «È UN ATTACCO ALLA COSTITUZIONE». Si tratta, hanno spiegato le stesse fonti, di un attacco alla Costituzione perché si nega il diritto a milioni di italiani di essere rappresentati. È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che «ci vogliono impedire di lavorare ed esistere».