Vaccini, autocertificazione per l'iscrizione a scuola

Per poter entrare in classe il prossimo settembre potrebbe essere sufficiente che i genitori presentino un'autocertificazione delle avvenute vaccinazioni e non - come previsto dalla legge - la certificazione di avvenuta vaccinazione da parte della Asl la cui scadenza di presentazione era prevista per il 10 luglio 2018. Sarebbe questo, a quanto si è appreso, il contenuto di un provvedimento amministrativo dei ministeri di Salute e Istruzione che sarà presentato il 5 luglio.

«NON UNA SEMPLICE PROROGA». «Proprio in questi giorni», ha detto il ministro della Salute Giulia Grillo, «siamo al lavoro, insieme al ministero dell'Istruzione, per individuare le iniziative più idonee». in merito alle vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione al prossimo anno scolastico con la scadenza del 10 luglio per la presentazione della documentazione relativa, Grillo ha precisato che non si tratterà di «una semplice proroga, ma di una significativa semplificazione dell'onere documentale a carico dei genitori dei minori di anni 16 , che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi per l'infanzia». Non sarà, ha spiegato Grillo, «una misura temporanea, per così dire 'a tampone', ma un insieme di accorgimenti che rendano, progressivamente, sempre più pacifico e meno conflittuale il rapporto tra cittadino e istituzioni sanitarie e scolastiche».