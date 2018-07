Il vero sconfitto sul copyright è il commissario Oettinger

Le prime indiscrezioni sulla proposta però avevano innescato un dibattito ampio sulla reale efficacia dei provvedimenti e sulla possibilità come già dicevano allora gli esponenti liberali che la nuova legge «rompesse la Rete così come la conosciamo». Del resto, sia in Germania, dove alla fine la contrapposizione con gli editori era finita a tarallucci vino e un accordo per finanziare le iniziative digitali dei media europei, sia in Spagna, dove Google aveva oscurato la sua sezione di "news", c'erano lezioni da imparare. Eppure la Commissione aveva tirato dritto e nel settembre del 2016 la proposta di una Google tax europea aveva visto la luce, con la benedizione di Juncker e anche dell'attuale segretario generale della Commissione, Martin Selmayr, ex capo di gabinetto del presidente che Ue che nella precedente legislatura era stato il portavoce della commissaria alla Società dell'informazione e ai media Viviane Reding.

La proposta originale conteneva già i due articoli più discussi, l'articolo 11 e l'articolo 13, quello che impone alle pittaforme di negoziare le licenze per pubblicare gli snippet - i "lanci" abbreviati di un articolo -, e quello che, nel caso non siano stati trovati accordi con chi detiene i diritti di proprietà intellettuale, prevede filtri per le piattaforme che consentono l'upload da parte degli utenti di materiale eventualmente protetto da copyright. E però il parlamento aveva smussato e limato. Oettinger peraltro era passato a gennaio 2017 al portafoglio del bilancio, per condurre un'altra cruciale battaglia. Ma a luglio dello stesso anno è cambiato anche il relatore della direttiva in parlamento. Se la popolare maltese Therese Comodini Cachia aveva cercato la via del compromesso, soprattutto con i gruppi più preoccupati delle libertà in Rete e della libera circolazione delle informazioni (liberali, verdi e membri del gruppo per la democrazia diretta in testa), il suo successore, anche lui popolare, il tedesco Axel Voss, si era riavvicinato alla formula originale dell'esecutivo europeo.