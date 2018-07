Perché la democrazia diretta è il grande vulnus della nostra società

Rimuovendo il concetto di libero arbitrio, decade anche quello di “volontà popolare” che sta alla base del meccanismo democratico. Inoltre appare sempre più chiaro che il bene prezioso oggi siano i dati. Quattro delle cinque più grandi aziende del mondo operano nel settore dei dati. Il potere non appartiene dunque più a chi ha la terra, né le macchine, appartiene a chi accumula e detiene i dati.

LA STRADA PER L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI. È da quando abbiamo iniziato a costruire società complesse che ci domandiamo quali siano le migliori regole per la convivenza. Ancora oggi che si parli di disuguaglianza, di immigrazione o di riscaldamento globale è essenziale darsi delle regole. In teoria la democrazia è la strada per l’uguaglianza nei diritti, per l’equità, la giustizia, la responsabilità, la sicurezza. Ciò che sperimentiamo però è una democrazia distorta dai media, sbilanciata dalle lobby, infettata dai conflitti di interessi e dalla brama di potere.

CRESCITA DI "UOMINI FORTI" NEL MONDO. La sfiducia nella democrazia sta alimentando la crescita di “uomini forti” in giro per il mondo: leader che tirano dritto, non guardano all’uguaglianza del diritto, ma ragionano e agiscono come capi di uno Stato autoritario. Il solo modo per avere un’alternativa a questo è scoprire come sistemare ciò che non va. Restringere il diritto di voto ai “meritevoli” presenta un problema non da poco: chi stabilisce chi sia meritevole? Non sembra un vero passo avanti.