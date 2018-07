Legge sul copyright Ue, cos'è e perché si parla di #SaveInternet

Secondo i dem stanno circolando una serie di falsità. Primo, «non è vero» che l'art.13 «avrà effetti sull'intera struttura internet». Questo, infatti, spiegano gli europarlamentari del Pd, «riguarda esclusivamente le piattaforme che ospitano contenuti creativi coperti dal copyright e che ottimizzano tale materiale, facendo ingenti guadagni senza corrispondere nulla o molto poco ai titolari di diritti. Si escludono i servizi che non agiscono per scopi commerciali come Wikipedia, Dropbox e software open source».

Secondo, «è falso che l'art. 13 censura gli utenti». Questo, al contrario, «non minaccia la libertà di espressione o i diritti fondamentali» in quanto «le misure sono applicabili ai servizi che agiscono per scopi commerciali e indicizzano il materiale che viene condiviso sulle proprie piattaforme».

Terzo, è ugualmente «falso dire che l'art. 13 intacca la privacy dei consumatori e i diritti fondamentali». L'articolo in questione, invece, «dice chiaramente che le misure previste non richiedono l'identificazione dei singoli utenti né tantomeno l'elaborazione dei dati personali in ottemperanza al Gdpr», il nuovo regolamento Ue sulla privacy entrato in vigore il 25 maggio.

Quarto, è ancora «falso che l'articolo 13 favorisce monitoraggi indiscriminati, filtri», perché questo «rifiuta la censura indiscriminata, privilegiando una cooperazione tra Rete e proprietari di diritti per il rilascio di licenze su contenuti protetti da copyright o la rimozione degli stessi».

Infine, per quanto riguarda l'art. 11, è «falso che impone una "link tax"». Questo, concludono gli europarlamentari Pd, «non pregiudica la possibilità per gli utenti di condividere link di pubblicazioni giornalistiche sui social media. Non esiste alcuna "link tax"».