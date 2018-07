Finanziamenti all'editoria, così Crimi taglia 40 milioni ai giornali

Per Crimi «siamo davanti a un vero e proprio finanziamento indiretto ai giornali, a carico delle imprese. Ciò si va ad aggiungere ai normali costi d'impresa per la realizzazione di quanto richiesto dalla gara. Per le grandi aziende l'obbligo di pubblicazione potrà rappresentare una manciata di bruscolini nel mare del fatturato complessivo, ma non per le piccole imprese che faticano a far quadrare i conti».

La soluzione che indica il sottosegretario è invece quella di utilizzare la Gazzetta ufficiale, quella italiana e quella europea, per rendere pubblici gli avvisi di gara e la loro aggiudicazione.