Lega-Mattarella, non si placa la polemica sui 49 milioni

La Lega è sul piede di guerra dopo la sentenza della Cassazione che ha ordinato il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile al partito fino a raggiungere 49 milioni di euro, provento della truffa allo Stato per cui è stato condannato in primo grado l'ex leader Umberto Bossi ( leggi anche: La Cassazione ordina di sequestrare i conti della Lega per 49 milioni ).