Salvini ci ha riportato all'Italia della Repubblica di Salò

L’Italia politica è abituata agli scontri. Dc contro Pci, comunisti contro Craxi, sinistra contro Berlusconi. Conflitti con mille sfumature, dai più blandi a quelli più radicali. Questi scontri avvenivano con la partecipazione attiva di militanti dell’una e dell’altra parte. E con uomini della cultura (media compresi) che si schieravano. C’è una novità da quando la scena è occupata da Di Maio e Salvini. È una novità che è cresciuta nel tempo, di cui ci siamo accorti in ritardo anche se era di fronte agli occhi di tutti.

Lo scontro attuale è la più grave divisione fra italiani da tempo immemorabile. Una parte è ormai nemica dell’altra. Se pensiamo al tempo che ci abbiamo messo a convincerci e a convincere che chi ci sta di fronte è un “avversario” e non un “nemico”, non possiamo non guardare con qualche angoscia al riemergere della categoria del “nemico”. Anche io ormai uso questa categoria.

Che cosa è successo, almeno provvisoriamente? È successo che gli italiani vivono in due Italie che si annichilirebbero a vicenda, l’una contro l’altra. Colui che sostiene una tesi non condivisa è espressione di un Paese che va cancellato, che anzi non è il Paese ma un prodotto dei radical chic, di Soros, di papa Francesco.