Giro di vite di Salvini sul permesso di soggiorno per motivi umanitari

Con una circolare inviata ai prefetti e ai presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha chiesto un giro di vite sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e una velocizzazione nell'esame delle relative istanze.

Tale tipologia di permesso è ormai quella più diffusa nel nostro Paese e nel 2018 è salita a quota 28% sul totale. Il Viminale, nella sua circolare, invita le Commissioni alla «necessaria rigorosità dell'esame delle vulnerabilità degne di tutela» (leggi anche: A che punto sono le indagini sui soldi della Lega).

Da Torino, intanto, arriva la notizia di un richiedente asilo originario della Nigeria che ha sventato una rapina in un supermercato, intervenendo in difesa della cassiera. L'aggressore, verosimilmente italiano secondo i primi accertamenti degli investigatori, dopo avere cercato di accoltellare lo straniero è riuscito a divincolarsi e a far perdere le proprie tracce prima dell'arrivo dei carabinieri.

Il migrante, Ewansiha Osahon E., 27 anni, ha un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari della Questura di Cosenza. Staziona spesso davanti all'ingresso del negozio, il supermercato "Prestofresco" nella zona di Barriera di Milano. Le immagini registrate dalle telecamere mostrano come abbia bloccato il rapinatore prendendolo alle spalle.