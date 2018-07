Più Nato e meno Ue: la ricetta polacca che piace a Trump

Il viso pulito, il completo blu scuro, la capacità di sorvolare sulle questioni cruciali come non fossero lì, ingombranti, pesanti, inevitabili. Mateusz Morawiecki, scelto come nuovo premier polacco per distendere almeno in apparenza i rapporti con l'Unione europea, si è presentato di fronte al parlamento Ue per parlare della sua idea di futuro dell'Europa, nascondendo dietro alla giacca in ordine e la faccia linda la deriva del suo governo.

DIMISSIONAMENTO DELLE TOGHE. Nemmeno 24 ore prima a Varsavia era entrata in vigore la legge che riduce l'età della pensione in maniera retroattiva per i giudici della Corte costituzionale e che ha come effetto diretto il dimissionamento forzato di un terzo delle toghe del tribunale chiamato a decidere della Costituzionalità delle leggi, ma anche della regolarità delle elezioni.

JUNCKER E TIMMERMANS ASSENTI. Il 4 luglio, mentre Morawiecki arrivava a Strasburgo, la presidente della Corte, la 66enne Malgorzata Gersdorf, si è presentata al lavoro lo stesso. Un atto di resistenza contro il controllo del potere giudiziario da parte di quello politico. Ad accoglierla c'era una folla che scandiva lo slogan: «Bruxelles-Varsavia, stessa lotta». La resistenza di Bruxelles, però, non ha avuto certo la stessa tempra. Il presidente della Commissione Juncker non si è visto, nonostante avesse annunciato la sua presenza al dibattito. E nemmeno il vicepresidente dell'esecutivo europeo incaricato dei dossier sullo stato di diritto.



SOLO DOMBROVSKIS LO BACCHETTA. A ricordare a Varsavia che non si possono infrangere i principi fondanti della Unione europea, anche se lo si fa con la capigliatura laccata e un tono decoroso, c'era solo il vicepresidente della Commissione con delega all'euro Valdis Dombrovskis, lituano ma di origine polacca. Ed di fronte a lui, al presidente del parlamento Ue Antonio Tajani e a tutti gli eurodeputati Morawiecki ha chiarito subito: «Tutti i Paesi delll’Ue possono definire il loro sistema di diritto secondo le loro tradizioni».