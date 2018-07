Tria: «Reddito di cittadinanza e calo delle tasse di pari passo»

Il ministro ha ribadito, come già detto in parlamento, che non sono previste manovre correttive per il 2018, che può chiudersi entro le stime di deficit (1,6% del Pil) e debito (130,8) scritte dal precedente governo. Il deficit per il 2019 «potrebbe essere più alto» rispetto all'obiettivo dello 0,9% del Documento di economia e finanza (Def) del governo Gentiloni.

Tria ha quindi riaffermato come «nessuno voglia uscire dall'euro» e che «non sarebbe giustificabile», visti i numeri e le stime, un eventuale downgrade delle agenzie di rating.

