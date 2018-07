Perché è morta la democrazia rappresentativa

Si dirà che la responsabilità della metamorfosi ricade sui 5 stelle, che grazie alle martellate inferte alla democrazia rappresentativa sono diventati il primo partito italiano. Ma il fenomeno è generalizzato, e soprattutto transnazionale. Se il presidente del Paese più potente del mondo sdogana Twitter come strumento di lotta politica, a scendere sono tutti legittimati a farlo, anche chi si erge a guardiano delle vecchie e polverose istituzioni e del loro ruolo di garanzia.

E allora liberi tutti. Matteo Salvini e le sue dirette Facebook dall’alto dei tetti (chissà quale simbologia vi sottende, forse una sorta di deificazione del messaggio che viene dal cielo), Luigi Di Maio che insegue, sconcertato nel vedere come una loro modalità comunicativa sia stata così ben sussunta dall’alleato-rivale di governo, lo stesso Pd, anche qui simbolicamente condannato, come i protagonisti dell’Angelo sterminatore di Buñuel che, privi di impedimenti, non riuscivano a uscire dall’appartamento in cui erano chiusi, a non deliberare sulla data dell’agognato Congresso. Costringendo i vari Zingaretti e Calenda a esternare le loro proposte sui giornali e non nei luoghi deputati al dibattito interno (modalità in cui per altro sembrano perfettamente a loro agio).

Se uno ci pensa bene, è gran paradosso che il manifesto per la riforma o rifondazione di un partito venga sottoposto all’attenzione del mondo prima che a quella dei militanti, che magari avrebbero agio di discuterlo con l’autore ed emendarlo. Una volta c’erano le sezioni, i consigli nazionali, i comitati centrali, organi oggi diventati degli inutili orpelli. Tanto per dire, il Pd si appresta a celebrare il 7 luglio un’assemblea nazionale dove ci si arriva già a decisioni prese. Un po’ come l’ultima volta, quando si assistette alla giusta rivolta dei delegati venuti da ogni parte d’Italia per ratificare giochi fatti.

Si dirà che oggi funziona così, che è anacronistico oltre che fastidiosamente moralista prendersela con lo strapotere dei social network, per il loro contributo a una comunicazione usa e getta. E magari sarà anche vero. Resta però un fatto: il dibattito politico così concepito tende a facilmente a sconfinare nella propaganda, i suoi contenuti ancorché pesanti finiscono inevitabilmente per assottigliarsi, fino a scomparire del tutto nel magma indistinto di un rumore di fondo. Forse bisognerà ripassare i fondamentali, rileggersi qualche vecchia riflessione teorica dei tempi di quando McLuhan stupì tutti dicendo che il mezzo era il messaggio, e la linguistica cominciò a indagare lo strettissimo legame che unisce il testo al suo contesto.