Salvini, sulla mafia meno chiacchiere e più azioni concrete

«L'è lù, l'è lù, sì sì, l'è pròpi lù! L'è 'l tamburo principal della Banda d'Affori, ch'el comanda...». E parla. E parla. E parla. Parlamento Salvini. Al leader della Lega, neoministro degl'Interni, non manca la favella, si sa, e tende ad abusarne. Giorni fa, galvanizzato dall'affluenza a misura di Woodstock del raduno di Pontida, s'è sperticato: «Governeremo per 30 anni». Salvini non ricorda che a qualcuno ne bastarono 10 di meno per finire come finì, ed era uno che, a un certo punto, s'era dovuto rassegnare: «Governare gli italiani non è difficile, è inutile». Tardi, ma aveva capito che i suoi connazionali non solo andavano di pancia, ma anche di digestione: capaci di tenerti in fama di Duce per due decenni e poi, di colpo, di stufarsi nella maniera più feroce, la «macelleria messicana» di cui parlò Ferruccio Parri constatando atterrito piazzale Loreto. Matteo ha obiettivi ambiziosi: «La pacchia è finita per trafficanti e mafiosi, non voglio più lasciarne neanche l'ombra». Auguri.

Se sugli scafisti possiamo, eventualmente, decidere di sperare, con la mafia la faccenda diventa un po' più complicata e anche qui dovrebbe soccorrere la storia, o almeno un Bignami. Mussolini s'era messo in testa la medesima idea meravigliosa: il risultato è che gli alleati (contro di lui) passarono, risalirono la Penisola arruolando i mafiosi, i quali ne ebbero gran beneficio; ancora negli Anni 50, si poteva assistere a grandi festeggiamenti in onore del boss dei boss dell'epoca, don Calogero Vizzini (uno che arrivò a siringare di veleno un picciotto un po' indisciplinato) al grido di «Viva la mafia, viva la delinquenza, viva don Calò».

E non si può dire che il Duce non ci avesse provato a far pulizia nell'isola: aveva, come tutti, o quasi, ricordano, spedito il “prefetto di ferro”, Cesare Primo Mori, il quale effettivamente di ferro si dimostrò; però solo fin quando convenne al Regime; quando, salendo di grado, il suo repulisti arrivò a certi imbarazzanti viluppi col Fascismo, Mussolini, per l'appunto imbarazzato, lo richiamò indietro, lo sterilizzò, e di Cosa nostra non si sentì più parlare. In compenso, ne ebbe esperienza diretta proprio lui, il Duce, «il motore della storia» il quale, sbarcando con tutta la solennità dell'occasione a Piana degli Albanesi, si sentì così ricevere dall'uomo d'onore Ciccio Cuccio: «Che bisogno aveva Voscienza, Duce, di venire scortato a questa maniera? Qui comando io, questa è terra mia, e Voi non rischiavate niente». Si narra che Mussolini non la prese bene.