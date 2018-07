Il post di Zaytsev sui vaccini e l'odio dei no vax: «Lo rifarei subito»

Giulia Grillo: «Sono incinta e vaccinerò mio figlio»

Grillo: «Modificheremo l'obbligatorietà dei vaccini»

Il ministro della Salute lo afferma in conferenza stampa. E aggiunge: «il tema della prevenzione primaria va affrontato senza che diventi uno scontro tra tifoserie come è accaduto in precedenza».