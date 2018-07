Perché chi critica l'opposizione intransigente a Salvini sbaglia

Sta passando un’idea bizzarra. È questa. Attenti a non attaccare troppo Matteo Salvini, a non usare contro di lui parole forti. Se lo fate, si rafforza. Questo atteggiamento fa pensare alla sindrome di Stoccolma. Cioè se fate un appello pro-immigrati, Salvini prende consensi, se gli dite che è un fascista, li aumenta, se vi viene in mente di mettere la maglietta rossa di don Ciotti fate il gioco del leader della Lega, se gli chiedete di restituire i soldi che deve allo Stato sulla base della sentenza dell Cassazione, lo vittimizzate. Insomma, qualunque cosa facciate, lui ingrassa (non solo fisicamente). Stessa cosa, ma un po’ meno, con Luigi Di Maio. Di destra i grillini? Ma quando mai! Lo vedete che fanno il decreto Dignità, che Roberto Fico vuole i porti aperti, che la ministra della Sanità Giulia Grillo farà vaccinare la figlia.

Questo vociare di oppositori “sminchiati” è il vero assist fatto al governo giallo-verde. Gira una banalità teorica attorno a questo atteggiamento remissivo. Stiamo attenti, Lega e M5s hanno il popolo dietro di loro. Come se non lo avessero Berlusconi e tutti gli altri. Il tema non è quanto popolo c’è, questo dato segna la vittoria di una parte sull’altra, ma quanto questo popolo sia chiuso a riccio a difendere i suoi nuovi leader e quanto una opposizione seria e inflessibile potrà fare per spaccarlo. La mia opinione è che se l’opposizione si ammoscia, quel popolo ringalluzzisce. L’idea che criticando Salvini e il suo maggiordomo grillino li si rafforza è figlia della subalternità.