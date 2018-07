L'ultima metafora di D'Alema dice che il Pd va contro un tir

Massimo D'Alema ha sempre una parola al veleno pronta da dedicare al Partito democratico. L'ex premier, ora in Liberi e uguali (Leu), ha detto che il Pd invece di ritrovare le sue radici di sinistra «è andato contromano e ha incontrato un tir, come capita in questi casi. Eppure continua a farlo, è diabolico».

«SERVE UN RITORNO ALLE RADICI»

L'ultima "carezza" al partito di Matteo Renzi è arrivata durante un intervento a un seminario alla Camera organizzato da associazioni giovanili progressiste e radicali. «In "Italia bene comune" (l'alleanza tra Pd e sinistra radicale del 2013, ndr) c'erano elementi di ritorno alle radici», ha aggiunto. «Propongo un'analisi più problematica del ventennio che abbiamo alle spalle. Nei Paesi dove ha ritrovato le sue ragioni la sinistra è più vitale».