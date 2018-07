Elisabetta Trenta sul programma di acquisto degli F35

Il costo del programma F35 è di 13,5 mld

In una recente intervista a Defense News, la ministra pentastellata aveva però dichiarato che non erano previsti tagli al piano d'acquisto. «È un programma che abbiamo ereditato e lo valuteremo», aveva detto Trenta, «considerando i vantaggi industriali e tecnologici per l'interesse nazionale». Non sono spiccioli. La stima del costo iniziale del programma - 90 aerei entro il 2027 già ridotti dagli iniziali 131 - è di 13,5 miliardi da qui a fine periodo.



Il dietrofront di Trenta aveva scatenato numerose polemiche. Il taglio delle spese militari infatti è sempre stato uno dei cavalli di battaglia del M5s. Nel 2017 il programma Difesa votato in Rete da 19 mila e 747 iscritti prevedeva investimenti in cyberdifesa, in intelligence e stop all'acquisto dei caccia considerato «un programma inutile e costoso», sosteneva la deputata (non rieletta) Tatiana Basilio (non rieletta) «e per questo deve essere chiuso al più presto». Parole ancora più dure aveva utilizzato l'allora portavoce Alessandro Di Battista che nel 2013 all'inizio della sua carriera politica definiva il programma uno «strumento di morte» e una «supercazzola del Pd».