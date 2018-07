L'Unhcr torna sulla questione migranti: Ong vanno fatte lavorare

L'Unhcr è tornata a bacchettare il governo italiano e l'Europa sulla questione delle Ong: «Ad ogni imbarcazione con la capacità di effettuare operazioni di salvataggio dovrebbe essere consentito di sbarcare nel posto sicuro più vicino». La posizione è stata ribadita in una conferenza stampa dal rappresentante per il sud Europa dell'agenzia Onu, Felipe Camargo. «Per noi», ha aggiunto, «momento la Libia non è un porto sicuro di sbarco».

Gli ha fatto eco anche il rappresentante dell'Unhcr in Libia Roberto Mignone: «Mi sembra difficile pensare che la guardia costiera libica possa salvarli tutti». La portavoce dell'Unhcr Italia Carlotta Sami ha spiegato che con il blocco delle Ong «la capacità di salvataggio è stata drasticamente ridotta e questo sta avendo un impatto in termini di vite umane». Soltanto a giugno, secondo l'agenzia, è morta una persona su sette tra chi ha tentato di attraversare il Mediterraneo, contro un rapporto di uno ogni 38 nella prima metà del 2017. Questo ha portato a oltre mille morti da inizio anno, nonostante il calo delle partenze.