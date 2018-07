Fornero su Salvini, Di Maio e le politiche economiche M5s-Lega

D. L’altra sua riforma, quella delle pensioni, ha creato scompiglio.

R. Che potesse essere migliorata, io l’ho sempre sostenuto. E penso che le soluzioni trovate con l'Ape, l’anticipo pensionistico, vadano nella direzione giusta. Trovo giusto che si carichino sulla fiscalità generale, sulla collettività, l'uscita anticipata dal lavoro per persone che si trovano in condizione particolarmente disagiate. E allo stesso tempo è sacrosanto dire a quelli che non hanno le stesse esigenze, come per esempio prendersi cura di un parente, di pagarsi l’anticipo di tasca propria. Però andrebbe spazzata via un’altra bugia.

D. Quale?

R. Si legge dappertutto che io ho mandato la gente in pensione a 67 anni. Ma la media della nostra età di ritiro è di 62 anni. Con “Quota cento” (la proposta pensionistica di Lega e Movimento 5 stelle che somma contributi e anni anagrafici per l’uscita dal lavoro, ndr) la situazione peggiorerà rispetto ad adesso. Lo dico in senso generale e ne ho scritto anche nel mio ultimo libro (Chi ha paura delle riforme, Egea Bocconi): le riforme hanno bisogno di tempo per dare frutti, vanno monitorate per capirne gli effetti. Su quella pensionistica doveva essere istituita una commissione di controllo, ma i governi successivi al nostro l’hanno accantonata.

D. Ha citato “Quota cento”. È sostenibile?

R. Potrebbe esserlo dal punto strettamente finanziario. Ma faremo un gran danno dal punto di vista politico e sociale. Intanto Di Maio dice che non esistono i diritti acquisiti parlando di vitalizi e assegni d’oro, ma poi con “Quota cento” si afferma il principio che gli italiani hanno il diritto di andare in pensione prima.

D. Quindi i soldi ci sono.

R. Forse. Ma non è questa la questione. Più grave che nessuno si domandi chi lo paga questo diritto, quali risorse togliamo al Welfare per finanziare questa misura. Le prendiamo da quelle per l’occupazione dei giovani? Per la lotta alla povertà o per gli interventi all’edilizia scolastica per rilanciare la prima e più formazione del Paese?