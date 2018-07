Se il cambiamento di Forza Italia parte da Tajani e Galliani

Ogni promessa è debito. E Silvio Berlusconi, dopo un paio di lunghe articolesse sul Corriere della sera che annunciavano l’imminente riscossa e qualche seduta di rilassanti massaggi in quel di Chenot a Merano, ha finalmente varato la tanto attesa riorganizzazione di Forza Italia. Come annunciato, all’insegna delle facce nuove, anzi nuovissime. La più sorprendete novità consiste nel fatto che sarà lui a decidere tutto, mentre nei precedenti 24 anni di Forza Italia aveva sempre avuto una posizione defilata, tesa a non apparire troppo e soprattutto a non far sembrare che il partito fosse cosa sua.

Adesso, finalmente, il Cav ci mette la faccia, come chiedevano da sempre i suoi tifosi cui sin qui l’uomo di Arcore ha sempre risposto timido che non era cosa buona e giusta far coincidere il partito con la biografia di chi l’aveva fondato. E soprattutto confondere il suo ruolo di imprenditore con quello di politico. Invece stavolta, rotti gli indugi, Berlusconi scende in campo e si prepara a candidarsi alle prossime Europee. Altra novità eclatante. Una delle accuse che si movevano a Forza Italia era di essere un partito-azienda, dove il suo personale in una sorta di sliding doors transitava dall’una all’altro ingenerando qualche piccolo conflitto di interessi.