Borgonzoni che non legge e i conti della Lega bloccati

Sottrazione fatale

Ha intascato la tassa di soggiorno per quattro anni, dal 2014 al 2018, invece di versarla al Comune di Roma per un totale di 2 milioni di euro, somma che la procura di Roma ha provveduto a sequestrare a Cesare Paladino, padre della compagna del premier Giuseppe Conte.

Il gelo sopra Berlino

Il ministro dell'Interno tedesco (e leader della Csu), Horst Seehofer, ha minacciato di dimettersi dal governo di Angela Merkel dichiarando «insoddisfacenti» le proposte della Cancelliera sul tema della redistribuzione dei migranti in seguito a quanto emerso nel corso del Consiglio Ue della scorsa settimana a Bruxelles.

Non vi resta che piangere

Sull'affaire vitalizi, Luigi Di Maio tenta di spaventare gli ex parlamentari: «Ve li togliamo anche se piangete».

Prime, le italiane

«Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle. Come tutti hanno capito il problema è la presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che non scappano dalla guerra e la guerra ce la portano in casa, non certo ragazze e ragazzi che, a prescindere dal colore della pelle, contribuiscono a far crescere il nostro Paese. Applausi ragazze!!!». Così in un post su Facebook Matteo Salvini si è complimentato con Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Grenot, le quattro ragazze di colore che hanno vinto la 4x400 ai Giochi del Mediterraneo.